Trump: shutdown was 'cadeau' van Democraten

Democraten en Republikeinen in de Senaat slaagden er vrijdag niet in een akkoord te bereiken over een tijdelijke begroting voor de federale overheid. Daardoor moeten sommige overheidsinstellingen tijdelijk de deuren sluiten. De partijen waren intern verdeeld: vijf Democraten stemden voor het begrotingsvoorstel, eenzelfde aantal Republikeinen was tegen.

Inmiddels vliegen verwijten over en weer. De woordvoerster van het Witte Huis sprak volgens The New York Times over de ’Schumer Shutdown’, een verwijzing naar de Democratische leider in de Senaat Chuck Schumer. Ze stelde in een verklaring dat de Democraten politiek bedrijven kennelijk belangrijker vinden dan de nationale veiligheid.

’Trump Shutdown’

De Democraten spreken liever over de ’Trump Shutdown’. „Iedere Amerikaan weet dat de Republikeinse Partij het Witte Huis, de Senaat en het Huis van Afgevaardigden controleert”, reageerde Schumer. „Het is hun taak om de overheid open te houden.”

Trump stelde op Twitter dat de shutdown juist bewijst dat zijn partij nog meer steun nodig heeft van de kiezers. Hij wees erop dat zestig senatoren nodig waren om het voorstel goed te keuren. „De Republikeinen hebben maar 51 zetels in de Senaat”, schreef hij. De president stelde ook dat de Democraten „makkelijk een deal hadden kunnen sluiten.”

Mitch McConnell, de Republikeinse leider in de Senaat, vond net als Trump dat de Democraten schuld dragen aan de ontstane impasse. Hij verweet de oppositiepartij „onverantwoordelijke politieke spelletjes” te spelen over de ruggen van miljoenen Amerikanen. De Republikein beloofde zaterdag met een nieuw voorstel te komen om de geldkraan van de overheid in ieder geval tot 8 februari weer open te zetten.