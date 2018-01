Vicepresident VS bezoekt alsnog Midden-Oosten

Mike Pence Ⓒ EPA

CAÏRO - De Amerikaanse vicepresident Mike Pence begint zaterdag alsnog aan een bezoek aan het Midden-Oosten. De reis was eerder al twee keer uitgesteld, omdat Pence in Washington moest blijven voor de stemming in de Senaat over het belastingplan van de Republikeinen en omdat in het Midden-Oosten verhit werd gereageerd op Trumps erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël.