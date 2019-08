Migranten eisen geld

Een moeder draagt haar kind over aan een medewerker van de Amerikaanse grenswacht. Ⓒ Foto Reuters

WASHINGTON - De Amerikaanse overheid hangt een flink aantal schadeclaims boven het hoofd van migrantengezinnen die zijn vastgehouden in detentiecentra of die van elkaar zijn gescheiden. Verschillende vastgehouden kinderen hebben grote psychische schade opgelopen in de opvang, aldus de advocaten van de gezinnen. In sommige gevallen zouden kinderen zelfs zijn misbruikt.