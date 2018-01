Ongelukken door gladheid

1 / 2 1 / 2 Op de Hoofdweg in Loenen is zaterdagmorgen een auto tegen een boom tot stilstand gekomen. Ⓒ Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

DE BILT - UPDATE - Gladheid heeft in vooral de provincies Noord-Brabant en Utrecht tot verkeersongelukken geleid. Het KNMI heeft waarschuwingscode geel afgegeven omdat het in het hele land plaatselijk glad kan zijn. Oorzaak is bevriezing van natte weggedeelten en in het noorden ook winterse neerslag. In de loop van zaterdagochtend zal de gladheid verdwijnen.