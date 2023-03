Overspoeld door winterse buien: kans op een sneeuwdek van enkele centimeters

Dat meldt Weeronline. Vanaf dinsdagavond geldt code geel in bijna alle provincies vanwege gladheid als gevolg van bevriezing van natte wegen. Alleen Zeeland is uitgezonderd. In de loop van woensdagochtend verdwijnt de gladheid.

Dinsdagochtend is het overwegend bewolkt en vooral in de zuidelijke helft valt regen. In het zuidoosten zal de regen regelmatig overgaan in natte sneeuw, aldus Weeronline. De temperatuur schommelt tussen de 0 en 4 graden. In het noorden van het land is het vandaag op een enkele bui na droog. Doordat de bovenlucht steeds kouder wordt zal de neerslag in het midden en zuiden van het land steeds vaker vergezeld gaan met natte sneeuw.

Uiteindelijk valt op steeds meer plaatsen natte sneeuw en bij dalende temperaturen zal de sneeuw uiteindelijk blijven liggen als een drablaagje van een paar centimeter. Dit zien we dan vooral op grasvelden, auto’s en tuinmeubilair.

Woensdag

Woensdag blijft het in het grootste gedeelte van het land overwegend droog. Er trekt echter wel een neerslaggebied over België en mogelijk valt er ook enige tijd (natte) sneeuw in de zuidelijke delen van ons land. De temperatuur ligt rond de 4 graden en in het zuiden tijdens de perioden van sneeuwval rond de 0 graden.

Ook donderdag vallen er lokaal winterse buien. Het is iets minder koud dan voorgaande dagen. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 5 of 6 graden bij een veelal matige wind uit het zuidoosten.

Daarna

Vanaf donderdag wordt het enigszins warmer, zo meldt Weeronline. „Maar aangenaam wordt het echter niet.” Het blijft namelijk ronduit wisselvallig want dagelijks trekken buien over ons land. Zo valt vrijdag eerst nog wat winterse neerslag maar loopt de temperatuur later op de dag flink op en zal er uiteindelijk gewoon overal regen zijn. Wel staat er een stevige zuidwestenwind.

Ook in het weekend is het regenachtig maar mogelijk krijgen we wel temperaturen boven de tien graden.