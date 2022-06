Hoofdverdachte in afpersingszaak Hedel krijgt strafeis te horen

In totaal gaat het om vijftien aanslagen in 2020 en 2021, waarvan dertien te maken hebben met De Groot. Het bedrijf ontving vele bedreigende sms-berichten waarin uiteindelijk 2,5 miljoen euro aan bitcoin werd geëist. Yassine A. (21) is eerder dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar als ’adjudant’ en ’doorgeefluik’ van zijn halfbroer G. Tegen hem was zestien jaar cel geëist.

De ontkennende G. zit al geruime tijd in voorarrest, inmiddels in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Volgens justitie heeft hij voor zijn overplaatsing naar Vught vanuit de gevangenis via een medegedetineerde opdracht gegeven voor het schieten op vier woningen in de Bommelerwaard en het in brand steken van een huis in Tiel in mei en juni vorig jaar. De uitvoerders daarvan en hun aanvoerders staan vanaf volgende week terecht.

In het ouderlijk huis van G. is een lijst van medewerkers van het fruitbedrijf gevonden, met daarop zijn aantekeningen. Door een blunder van het OM belandde die lijst met daarop 140 adressen van medewerkers en ex-medewerkers in het strafdossier.

De rechtbank doet in september uitspraak.