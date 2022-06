OM eist 26 jaar en 7 maanden cel tegen hoofdverdachte in afpersingszaak fruithandel Hedel

In totaal gaat het om vijftien aanslagen in 2020 en 2021, waarvan dertien te maken hebben met De Groot. Negen daarvan zijn in de ogen van de officier van justitie te kwalificeren als een poging tot moord. Het bedrijf ontving vele bedreigende sms-berichten waarin uiteindelijk 2,5 miljoen euro aan bitcoin werd geëist.

De officier sprak in de rechtbank in Arnhem van „een terreurcampagne van een duur en schaal die zijn weerga niet kent.” Door de langdurige en hardnekkige afpersingspoging leven al jaren honderden gezinnen van werknemers van De Groot in angst, zei de officier. „Hun angst wordt met iedere aanslag gevoed.” Volgens de aanklager hadden de aanslagen „maffia-achtige kenmerken” en had de opdrachtgever „lak aan slachtoffers.”

G. was woensdag niet in de rechtbank aanwezig, wegens ziekte. De rechtbank doet in september uitspraak.