Kantoor had geschorste notarissen in dienst

Op zo’n rekening storten cliënten in vertrouwen hun geld, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis. Voorwinde kreeg jarenlang hulp van ex-notarissen die in 2014 en 2015 uit het ambt waren gezet omdat zij rommelden met cliëntgelden, aldus de krant.

Een deel van de verdwenen miljoenen is vermoedelijk terechtgekomen op de bankrekening van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Een ex-notaris die tegen alle regels in op kantoor Voorwinde werkte, had schulden bij de KNB. Die loste de ex-notaris af met geld dat hij kreeg van het kantoor.