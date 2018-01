Oud-legerbaas neemt het op tegen al-Sisi

Anan maakte zijn kandidatuur bekend met een videoboodschap op zijn Facebookkanaal. Hij riep de Egyptische overheid en ambtenaren in zijn land op om neutraliteit in acht te nemen voor alle kandidaten.

De stembusgang in het Noord-Afrikaanse land begint op 26 maart en neemt drie dagen in beslag. De kenners gaat ervan uit dat de zittende president makkelijk gaat winnen bij gebrek aan goede tegenkandidaten. Oud-premier Ahmed Shafik leek een kanshebber, maar hij trok zich in januari terug. Volgens The New York Times was hij door de regering onder druk gezet.

Al-Sisi kwam aan de macht, nadat hij in 2013 als legerleider de democratisch gekozen islamist Mohamed Mursi ten val had gebracht. Daaraan gingen grootschalige betogingen in het land vooraf.