Finse baas sociaal democraten in problemen door naaktfoto met bivakmutsen, pistool en Hitlergroet

Vier van hen dragen een bivakmuts, eentje een kerstmanmuts en baard. Die laatste heeft ook een pistool in zijn hand en twee van de vijf brengen de Hitlergroet. Volgens Lindtman gaat het om een foto van toen hij 18 jaar oud was. Helaas voor hem is dat beeld nu opnieuw opgedoken.

De foto’s zijn genomen op een kerstfeest van zijn filmgroepje, stelt Lindtman. „Ze zijn genomen als bedankje voor diegenen die ons geholpen hebben bij het maken van een korte film”, zei hij begin deze zomer tegen de krant Iltalehti toen de foto’s voor het eerst opdoken.

Of Lindtman zelf ook de Hitlergroet bracht, is niet duidelijk. Maar over diegenen die het deden zei hij dat „ze duidelijk te ver waren gegaan bij het poseren.” Hij distantieerde zich vervolgens van extreemrechts. „Ik was toen geen nazi-sympathisant en dat ben ik nu ook niet.” Lindtman gaf ook aan nog gevraagd te hebben om de foto’s van de website te verwijderen.

Drugstest

Lindtman is de opvolger van oud-premier Sanna Marin (37). Zij trad vrijdag af als partijleider. Marin was eind 2019 de jongste vrouwelijke premier ter wereld.

Ook Marin werd veelbesproken toen een dansvideo van haar opdook. Ze deed vrijwillig een drugstest om aan te tonen dat ze niet onder invloed van verdovende middelen was.