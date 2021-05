Belgische viroloog bedreigd door anti-lockdown groepering

Premium Binnenland

Feyenoord-cafés vrezen wraakactie Ajax-fans

Tientallen Feyenoord-supporters hebben het plan opgevat om in de aanloop naar de Klassieker tegen Ajax ’s nachts meerdere panden in Rotterdam te bewaken. De fans komen in actie naar aanleiding van de laatste aanslag op de kroeg The Hide Away aan het Kreekplein in IJsselmonde.