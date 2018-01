Wie is de Mol? voor toeristen

Willem van Houten (l) en zijn compagnon Evert Brolsma. Ⓒ Thomas van Hemert

Twee Friese twintigers, Willem van Houten en Evert Brolsma, sprongen een gat in de lucht toen ze in de trailer van het achttiende seizoen van Wie is de Mol? ontdekten dat het spel deze keer in hun nieuwe vaderland wordt gespeeld. Al enkele jaren organiseert het duo zogeheten ’Sovjet Tours’ met motoren en oude bolides door het land in de Kaukasus. Nu hebben ze aan hun assortiment vliegensvlug Wie is de Mol ?-tours toegevoegd.