Vrijlating lid Manson Family weer geblokkeerd

Leslie Van Houten in 1977 (R) en 2016 (L). Ⓒ Hollande Hoogte

LOS ANGELES - Een voormalige volgeling van de overleden sekteleider Charles Manson blijft vastzitten. Een commissie had volgens de Los Angeles Times aanbevolen de inmiddels 68-jarige Leslie Van Houten in vrijheid te stellen, maar daar ging de gouverneur van Californië niet in mee.