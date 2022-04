Opnieuw bloedige aanslag op moskee in Afghanistan, 33 doden

„De daders achter deze dramatische gebeurtenissen zijn kwaadaardige elementen. We stellen alles in het werk hen te arresteren en te straffen”, zei de vertegenwoordiger van de Taliban, die sinds vorig jaar aan de macht zijn in Afghanistan. Het is nog onduidelijk wie er achter de explosie zit.

Donderdag waren er ook al aanslagen in Kunduz, waar in het verleden Nederlandse militairen waren gelegerd, en een bloedige in een sjiitische moskee in Mazar-i-Sharif. Daar waren zeker elf doden te betreuren. In beide gevallen eiste Islamitische Staat de verantwoordelijkheid op.