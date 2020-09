Haarlemmer krijgt tbs met dwangverpleging na doodslaan bejaarde

De twee mannen liepen elkaar op 22 december tegen het lijf in het complex voor begeleid wonen, waar J. woonde en waar het slachtoffer net een vriend had bezocht. Zij kenden elkaar niet. Bij de lift in het gebouw gaf J. het slachtoffer uit het niets enkele klappen op zijn hoofd. Door de vuistslagen liep het slachtoffer een hersenbloeding op, als gevolg waarvan hij zes dagen later in het ziekenhuis overleed.

Psychotisch en paranoïde

J. heeft gezegd dat hij de 83-jarige man als indringer zag. Deskundigen verklaarden de Haarlemmer in de aanloop naar de strafzaak volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij staat al veertig jaar te boek als psychiatrisch patiënt, is psychotisch, paranoïde en lijdt aan hallucinaties. Sinds 1980 is hij regelmatig opgenomen, ook omdat hij zijn medicatie frequent niet neemt. Hij werd nooit eerder veroordeeld.

Volgens de rechtbank is er geen twijfel dat J. de dood van het slachtoffer op zijn geweten heeft. Wel vond de rechtbank dat niet is bewezen dat J. bewust op de dood van de 83-jarige man is uit geweest of dat hij letsel wilde toebrengen. Ook staat niet vast dat alle vuistslagen raak waren. De rechtbank sprak J. daarom gedeeltelijk vrij, zonder dat dit invloed had op de opgelegde tbs-maatregel. Mede vanwege het grote gevaar op herhaling is het volgens de rechtbank „volstrekt onverantwoord” de Haarlemmer onbehandeld te laten terugkeren in de samenleving.

J. zelf was niet bij de uitspraak aanwezig. Twee weken geleden verzette hij zich niet tegen de oplegging van een eventuele tbs-maatregel: „Als mon Dieu het ermee eens is, ben ik het er ook mee eens en heb ik daar vrede mee”, zei hij.