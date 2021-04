Loopt Janssen-vertraging uit op een ramp voor Nederland?

Premium Columns

Een blinde vlek voor bestaande medicijnen

Eergisteren zag ik een video van een Amerikaanse wappie. In de video beschrijft hij hoe het gaat wanneer je positief bent getest. Je krijgt een verklaring en dan word je naar huis gestuurd. Als je vraagt of er een behandeling is, of je voor advies naar instituten kunt bellen, dan is het antwoord tel...