Vliegtuig verliest motoronderdelen bij Maastricht Aachen Airport

MAASTRICHT - Een vrachtvliegtuig dat zaterdagmiddag is vertrokken vanaf Maastricht Aachen Airport is na het opstijgen onderdelen van de motor verloren als gevolg van een explosie in een van de motoren. Dit meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.