Agenten krijgen klappen van wildplassers

Foto terug illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte

GOES/ALKMAAR - De vader van een vijftienjarige wildplasser heeft in de nachtelijke uren in Goes een kaakslag aan een agent uitgedeeld. De zoon, die al mee moest naar het bureau om zijn identiteit uit te zoeken, kreeg gezelschap van zijn pa. De 47-jarige vader uit het Belgische Oostnieuwkerke zit echter nog vast wegens de mishandeling.