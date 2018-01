SP zwaait Roemer uit

„Met elkaar hebben we een partij opgebouwd die er niet voor zichzelf staat, maar voor al die mensen die op ons rekenen”, sprak hij de leden toe. Volgens hem is er juist nu een noodzaak voor de SP, „omdat er een enorme rechtse wind door Europa is gaan waaien. Een kleine club heeft het voor het zeggen en steekt de winsten in eigen zakken, een grote groep valt buiten de boot.”

Emile Roemer heeft het stokje overgedragen. Ⓒ ANP

Hij droeg symbolisch een mijnwerkerslamp over aan zijn opvolger Marijnissen „om het vuur brandende te houden.” Hij zegt echter wel volop betrokken te blijven bij de partij.

Partijvoorzitter Ron Meyer bedankte Roemer omdat hij zich altijd „met bonzend hart” voor een socialer Nederland heeft ingezet. Ter afscheid kreeg Roemer een speldje, ’de zilveren tomaat’, en een reis naar New York met zijn vrouw.