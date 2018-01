Rebellen Jemen bestoken Saudi-Arabië

Een door de Houthi’s gecontroleerde televisiezender berichtte dat een legerbasis het doelwit was van de aanval. Over mogelijke slachtoffers of schade is niets bekendgemaakt.

De Jemenitische opstandelingen vuurden al eerder raketten af op het buurland. Saudi-Arabië geeft leiding aan een internationale coalitie die Houthi’s vanuit de lucht bestookt.

Riyad beschuldigt Iran ervan de Houthi-rebellen te voorzien van raketonderdelen. Teheran ontkent dat.