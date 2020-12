Bus belandt in sloot in Friese Weidum, drie gewonden

Ⓒ De Vries Media

Weidum - In het Friese Weidum is zaterdagavond een bus op zijn kant in een sloot belandt. Het ongeval gebeurde op de Hegedyk, nadat de touringcar een boom langs de kant van de weg had geraakt. Drie mensen raakten gewond. Twee passagiers raakten lichtgewond, de chauffeur is ernstig gewond.