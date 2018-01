Hennis wordt marineofficier

Het Tweede Kamerlid is aangesteld als reservist, wat inhoudt dat je naast een burgerbaan of eigen bedrijf actief bent voor de marine. Zelf heeft ze geen militaire achtergrond, maar dat is ook geen vereiste meer.

Jeanine Hennis is momenteel financieel woordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer.

Ze stond vorig jaar in de startblokken voor een post in Rutte III, mogelijk als minister van Buitenlandse Zaken. Maar aan het einde van haar ministerschap stapte ze op na een vernietigend rapport over een mortierongeval in Mali, waarbij twee militairen het leven lieten.

