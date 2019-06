Iedereen kan 25 mille lenen voor huis

Het idee voor het warmtefonds komt oorspronkelijk van de VVD zie zich ergerde aan het idee dat mensen maar veel geld in een warmtepomp moesten steken omdat dat zich toch wel terug zou verdienen. Maar veel mensen hebben dat geld niet. Ⓒ Hollandse Hoogte / Jordi Huisman

Den Haag - Woningeigenaren kunnen in de toekomst maximaal 25.000 euro bij een overheidsfonds lenen om hun huis te verduurzamen. Ze kunnen het geld bijvoorbeeld steken in het isoleren van hun huis of in een warmtepomp.