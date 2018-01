Wilders: thuiswedstrijd in Rotterdam

„Dit is óns land”, riep hij in een korte toespraak naar de circa duizend demonstranten die op het spektakel waren afgekomen. Wilders stelde dat het kabinet de Nederlandse bevolking achterstelt ten gunste van asielzoekers. Ook D66-voorman Pechtold kreeg een veeg uit de pan.

Sommige demonstranten schreeuwden ’Eigen volk eerst’. Er was ook veel vlagvertoon. Een aantal mensen droeg Nederlandse vlaggen mee, anderen de Groningse, de Vlaamse of de Prinsenvlag.

Ook een delegatie van het Vlaams Belang uit België was aanwezig, waaronder voorman Filip Dewinter. De manifestatie verliep rustig, mede dankzij massale aanwezigheid van de politie. Een enkele luidruchtige tegendemonstrant werd afgevoerd.

Na ongeveer twintig minuten was de visite van Wilders alweer voorbij, mede vanwege de mensenmassa die het de beveiliging moeilijk maakte om zijn veiligheid te blijven garanderen. Een enkeling kreeg nog de kans om de politicus de hand te schudden. De PVV-voorman zei dat hij ’ontzettend blij met de opkomst’ was. „Het was een warm bad, een thuiswedstrijd.” Wilders kondigde aan meer demonstraties te gaan organiseren, mede in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen waar zijn partij in meer plaatsen mee doet dan ooit.