Ophef over ’haatzaaiende’ Amsterdamse imam: ’Ik voel me niet meer veilig’

De stadsdeelcommissie in Noord was woensdagavond het bizarre strijdtoneel tussen de moskeegangers. Een inspreker toonde een brief van het moskeebestuur waarin haar per direct de toegang tot het gebedshuis werd ontzegd. Een aantal mensen wilde niet meer spreken toen een groep mannen het kantoor van de stadsdeelraad binnen liep. „Ik durf niet meer, ik voel me niet veilig.” Er werd gesproken over bedreigingen en intimidatie.

Schriftelijke insprekers verwijten de imam dat hij jongeren ertoe aanzet zich af te keren van de Nederlandse samenleving: „Met zijn gedachtegang creëert hij een voedingsbodem tot meer verwijdering van elkaar. Deze vorm van prediken leidt alleen tot meer spanning en escalatie tussen de moskeebezoekers.”

’Grote dingen’

Veel deelraadsleden vonden het moeilijk te beoordelen wat waar was en wat niet: „Ik ben me wel rot geschrokken”, aldus Dennis Overweg van de Partij van de Ouderen. „Er worden heel grote dingen gezegd die raken aan de fundamenten van de rechtsstaat.”

De VVD in Noord stelde vragen aan het dagelijks bestuur van de stadsdeelcommissie. Deelraadslid Dylan Meijer: „Wij zijn erg geschrokken door de signalen uit de moskee. Daarom vragen we het bestuur of dat het met ons eens is dat de mogelijk haatzaaiende uitspraken een gevaar kunnen vormen voor de openbare orde in Amsterdam-Noord en een zeer onveilige sfeer kunnen creëren voor onze inwoners. En als dat zo is, willen we ook graag weten welke acties de gemeente gaat ondernemen en of er echt sprake is van radicalisering in lezingen van de moskee Arrahma.”

’Niets te zoeken’

De VVD vindt dat mensen die ’haat en verderf prediken’, niets te zoeken hebben in gebedshuizen en vraagt zich af welke instrumenten de gemeente heeft om ervoor te zorgen dat de Arrahma-moskee de openbare orde niet verstoort en deze mensen geen podium biedt. Ook wil de VVD dat wordt uitgezocht of er daadwerkelijk sprake is geweest van opruiing of haatzaaien tijdens het vrijdaggebed.

Ernstige zorgen maken de insprekers zich over de invloed die de omstreden imam zou hebben op jongeren, die zijn regels zouden volgen. Zo zou het gelovigen volgens hen niet zijn toegestaan om te stemmen, feestdagen van ongelovigen te vieren en ongelovigen te groeten. Een vrouwencommissie in de moskee zou ook taboe zijn. „Deze punten zijn herhaaldelijk bij het bestuur aangekaart, zonder enig resultaat”, aldus een van de insprekers.

Niet nieuw

De voorzitter van de stadsdeelraad zei dat de klachten voor hem niet helemaal nieuw waren: „Maar eventuele onderzoeken zijn aan andere instanties. Daarvoor zijn wel concrete meldingen nodig bij de politie of het meldpunt radicalisering. En daarvan is nog geen sprake geweest.”

Een medestander van de imam wees alle beschuldigingen van de hand: „Een paar mensen maken heel veel kabaal met heel veel valse informatie. Dit komt voor ons uit de lucht vallen. Het is smaad en laster en deze mensen kunnen er echt op rekenen dat we aangifte gaan doen.”