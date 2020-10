Negen jaar cel voor vader ontvoerde Insiya

H. was niet aanwezig bij de uitspraak en de zitting op 23 september. Ondanks verzoeken daartoe van het Openbaar Ministerie heeft India geweigerd H. aan Nederland uit te leveren.

Insiya werd vier jaar geleden met geweld weggehaald uit de woning van haar oma in Amsterdam. De rechtbank noemde de ontvoering „heftig en in Nederland ongehoord.” Door zijn handelen heeft H. het gezin naar het oordeel van de rechtbank kapotgemaakt. Insiya verblijft nog steeds in India. De rechtbank merkte op dat er op dit moment ook geen enkel vooruitzicht is dat dit gaat veranderen, aangezien India geen partij is bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag.

Volgens de rechtbank heeft H. de kinderontvoering en de onttrekking van Insiya aan het ouderlijk gezag van haar moeder uitgelokt. De uitvoering ervan liet hij over aan een internationaal team, waarvan hij de leden betaalde. De 36-jarige neef van H., Imran S., is maandag wegens zijn aandeel hierin veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Ook hij verblijft niet in Nederland en heeft zijn proces niet bijgewoond. In 2019 zijn zes andere uitvoerders van de ontvoering reeds veroordeeld tot straffen van twaalf maanden tot vier jaar gevangenisstraf. Vijf van hen zijn hiertegen in hoger beroep gegaan.

Slepende echtscheidingsprocedure

H. was ten tijde van de ontvoering verwikkeld in een slepende echtscheidingsprocedure met de moeder van het meisje. De dag na de ontvoering stond hiervoor een procedure bij het hof ingepland. Het aspect van deze nog lopende rechtszaak maakt de zaak naar het oordeel van de rechtbank extra kwalijk. De rechtbank rekent het H. bijzonder zwaar aan dat hij voor eigen rechter heeft gespeeld.

Tijdens de zitting maakten onder anderen de moeder en oma van Insiya gebruik van het spreekrecht. De moeder vertelde toen dat zij in 2018 voor het laatst via Skype kort met de inmiddels 6-jarige Insiya heeft gesproken.