’Kerkhofzwijntje’ gevangen genomen

Het zwijntje verscheen de afgelopen dagen regelmatig op het kerkhof en zorgde voor overlast door op verschillende plekken te wroeten. Van Schijndel was niet blij met de aanwezigheid van het donkere diertje, maar kreeg het maar niet te pakken. De viervoeter was te snel en dook weg achter de heg wanneer mensen op hem afliepen. De wijkagent en Van Schijndel hebben gezocht naar de eigenaar van het diertje, maar niemand meldde zich.

Vanochtend was het raak. „Ik kwam om 08.15 bij het kerkhof aan en zag dat het zwijntje weer een ravage had aangericht bij een graf, hij had flink staan wroeten en de beplanting was daardoor vernield. Toen heb ik wat mensen opgetrommeld, ik was het echt beu. Uiteindelijk zijn we met een man of acht bezig geweest op de begraafplaats om hem te vangen en aan de straatkant stond ook nog eens een groep mensen te wachten. We hebben hem bij de lurven kunnen grijpen door hem in te sluiten. Hem oppakken was zo makkelijk nog niet, hij is zo glibberig en glad.”

Het diertje werd naar de dierenarts gebracht en krijgt nu een nieuw thuis op een zorgboerderij. Van Schijndel is blij dat de viervoeter weg is van zijn kerkhof. „Ik ga hem zeker niet opzoeken, hij heeft me al genoeg tijd gekost. Ik was echt bang dat hij voor grandioze problemen zou zorgen, maar gelukkig is het nu opgelost. Nu kan ik eindelijk naar huis, het bad in en genieten van mijn weekend.”