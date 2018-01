Turks offensief tegen Koerden is begonnen

Turkse President Recep Tayyip Erdogan. Ⓒ AFP

ANKARA - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gezegd dat het grondoffensief tegen Syrisch-Koerdische milities in Syrië is begonnen. Het is niet bekend of Turkse troepen de grens zijn overgestoken. Tegen Turkse staatsmedia zei de president daar niets over.