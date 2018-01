'Geen nieuwe migratiekoers SP'

Volgens Buma lijkt het erop dat de SP van koers verandert op het vluchtelingenthema, zo zegt hij zaterdag in een interview met AD. Waar de partij onder de onlangs teruggetreden partijleider Emile Roemer ‘erg meedeed met GroenLinks en PvdA’, constateert hij nu dat diens opvolger Lilian Marijnissen heeft gezegd in principe open te staan voor vluchtelingendeals met Afrika.

Maar volgens SP’er Meyer is er totaal geen sprake van een veranderd standpunt. „Dit vonden we altijd al”, reageert hij zaterdag op het SP-partijcongres. Wel moet zo’n migratiedeal wat de SP betreft aan belangrijke voorwaarden voldoen. De deal met Turkije had daarom volgens de partij nooit gesloten mogen worden.

Volgens Meyer onderschijft het partijbestuur dan ook de strekking van een motie vanuit onder andere de partij-afdeling Rotterdam. Daarin wordt opgeroepen „te strijden tegen en te pleiten voor terugdraaien van foute deals zoals met Turkije en voor het herverdelen van vluchtelingen naar Nederland en Europa”. De motietekst roept ook op dat de SP staat voor een ‘ruimhartig asielbeleid’ en ‘uitbreiding van het kinderpardon’. De afdeling Rotterdam vindt dat de SP hierin voorop moet blijven lopen.

Dat het partijbestuur desondanks de motie zaterdag niet wilde overnemen, is volgens Meyer alleen omdat de tekst al onderdeel is van de partijkoers en dit congres niet zozeer over inhoudelijke, maar over organisatorische veranderingen gaat. De leden steunden het bestuur hierin tijdens het congres.

Bondgenoot

Buma (CDA) stelde daarnaast dat de SP als volkspartij een bondgenoot kan zijn, bijvoorbeeld in discussies over identiteit en cultuur. Maar ook daar denkt Meyer anders over.

De SP-voorzitter vindt bovenal dat het CDA „in een heel fout kabinet” zit momenteel en zich daarmee van een ’zeer rechtse’ kant laat zien.

Wilders

Tijdens het congres sprak ook Marijnissen de zaal toe, waarbij ze zich tegen de partijen op rechts afzette. Zo beschuldigde ze PVV-leider Geert Wilders ervan „smerige uitsluitingspolitiek te voeren” en mede-schuldig te zijn „aan de uitverkoop van ons land, terwijl hij er nu anderen de schuld van geeft”.

Ook op Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet gaf de SP-voorvrouw af. Zo refereerde ze aan het etentje wat hij had met Jared Taylor, een Amerikaan met uitgesproken nationalistische en racistische denkbeelden. „Zeg mij wie uw vrienden zijn, dan zeg ik u, wie u bent”, merkte Marijnissen op.

Volgens de nieuwe SP-leider zéggen beide partijen op te komen voor de gewone man, maar „wakkeren ze juist tegenstellingen aan”.