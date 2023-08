Weduwe Debby (43) bleef achter met een gokschuld van €125.000 en werd gered door haar dorp

Sint Pancras - Debby (43) werd vorig jaar door haar overleden man achtergelaten met een gokschuld van 125.000 euro. In een ongekend tempo wist ze dat geld bij elkaar te crowdfunden, dankzij haar netwerk in het dorp Sint Pancras, dat als één man om haar heen ging staan. Nu is zeker dat zij en haar twee kinderen van 11 en 17 jaar hun huis behouden. „Het is ongelooflijk dat dit is gelukt.”

,,Echt, na dit alles denk ik: wie maakt me nog wat?’’ Ⓒ Foto Erna Faust_Fay Quant