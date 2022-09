Amerikaanse staat Arizona voert abortuswet uit 1901 weer in

Het Amerikaanse hooggerechtshof maakte in juni een einde aan dat landelijke recht op abortus door de uitspraak in Roe vs Wade te verwerpen. Sindsdien kunnen individuele staten weer hun eigen abortuswetgeving bepalen. In Arizona houdt dat sinds de uitspraak vrijdag in dat abortus alleen is toegestaan als dat noodzakelijk is om het leven van de moeder te redden.

Planned Parenthood, een gezondheidsorganisatie die onder meer veel abortusklinieken in de VS runt, liet vrijdag in een reactie op de uitspraak weten dat deze „het bedroevende resultaat heeft dat inwoners van Arizona bijna 150 jaar terug in de tijd worden geworpen.” Amerikaanse media melden dat er naar alle waarschijnlijkheid beroep zal worden aangetekend tegen de uitspraak.