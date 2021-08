Oud-decaan Tilburg University vrijgesproken van oplichting maar krijgt wel taakstraf

In 2017 werden drie van de vier aangehouden op verdenking van fraude, waarmee volgens berichten van destijds meer dan een miljoen euro naar bedrijven van familie van de decaan zou zijn gesluisd. De universiteit van Tilburg had al eerder aangifte gedaan.

De hoofdverdachte begeleidde veel promovendi. Daarbij mocht hij hulp inhuren, maar deed dat via zijn neef en nicht. Na het vertrek van de decaan rezen vragen over deze inhuur, over wie wat had gedaan en de hoge kosten daarvan. Iets dergelijks deed zich ook voor bij de universiteit van Utrecht, maar wat daar is gebeurd, is verjaard.

De praktijken in Tilburg zijn dat niet. De verdachten zijn vrijgesproken van oplichting omdat daarvoor onvoldoende bewijs is. Alle vier de verdachten worden wel veroordeeld voor het plegen van valsheid in geschrifte. Samen met zijn neef stelde de oud-decaan bovendien valse schuldbekentenissen op, aldus de rechtbank.