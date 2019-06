Spookwoningen: zes miljoen in bed verstopt

Tijdens de eerste inleidende zitting tegen vijf verdachten gisteren in de Haagse rechtbank schitterde de 36-jarige politieman, die wordt verdacht van witwassen, echter door afwezigheid: volgens zijn advocaat is hij met vakantie.

De verdachten werden afgelopen maart door honderden zwaarbewapende agenten aangehouden bij een grootscheepse inval in 24 appartementen in woontorens in de wijk Ypenburg.

Surinaams netwerk

In totaal werden achttien mensen met een voornamelijk Surinaamse achtergrond gearresteerd. Ook werd ruim zes miljoen euro aan contant geld aangetroffen, dat volgens de politie is verdiend met cocaïnesmokkel vanuit Suriname. Het witwassen gebeurde via twee bedrijven. Tijdens de invallen werden onder andere wapens, harddrugs en sieraden gevonden. Ook stuitte de politie op ruim zes miljoen euro aan contant geld, dat verstopt was in het hoofdbord van het bed van verdachte Hermelina M. Justitie denkt dat de 55-jarige Rotterdamse het geld wegwerkte in opdracht van verdachte Frankie B. Ook werden in het huis handgeschreven aantekeningen gevonden die volgens het OM wijzen op berekeningen voor de invoer van ‘grote partijen drugs’. Alle verdachten blijven vast zitten.