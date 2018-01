’Dat mensen dit kunnen bouwen’

Ogen tekort tijdens de rondgang door de nieuwe hypermoderne stations Ⓒ ANP

Amsterdam - „Welke roltrap moeten we in vredesnaam nemen om weer boven te komen?” Twee vijftigers zoeken met lichte paniek in hun ogen de uitgang van de Noord/Zuidlijn op het Centraal Station. Ze zijn niet de enigen. Duizenden mensen struinen afwisselend onwennig en vol verbazing door de zes metrostations in de hoofdstad.