’Vóór EK besluit in zaak-Promes’

Volgens de advocaat van het slachtoffer, mr. Yehudi Moszkowicz, heeft het er alle schijn van dat het OM opzettelijk met de beslissing treuzelt, kennelijk om Promes een ongestoord EK te gunnen. „Er is meer dan voldoende bewijs, onder meer aangedragen door twee ooggetuigen, om tot strafvervolging over te gaan”, meent Moszkowicz, die vindt dat sprake is van rechtsongelijkheid. „Iedere andere verdachte in deze relatief eenvoudige zaak was allang voor de rechter gebracht.”

De strafpleiter zegt dat hij een zogenoemde ’artikel twaalf-procedure’ aanspant als het OM niet vóór het EK een beslissing neemt. Dat betekent dat het gerechtshof zich buigt over een verzoek van het slachtoffer het OM te bevelen tot strafvervolging over te gaan. De advocaat van Promes, mr. Gerard Spong, wil niet reageren. Volgens het OM heeft de officier van justitie het onderzoeksdossier eind mei ontvangen en heeft ze tijd nodig om het te bestuderen en tot een beslissing te komen. KNVB-topman Eric Gudde meldt dat er geen sprake van is dat de KNVB het OM heeft verzocht de zaak over het EK te tillen.