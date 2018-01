Grootmeester van de Franse gastronomie overleden

Paul Bocuse en zijn zoon Jerome. Ⓒ REUTERS

PARIJS - ‘De paus van de Franse gastronomie’, ‘de grondlegger van de nieuwe keuken’, of simpelweg ‘Monsieur Paul’ is overleden. Superlatieven schieten tekort bij het beschrijven het leven en werk van chefkok Paul Bocuse, die het gezicht van de Franse keuken en recordhouder in Michelinsterren werd.