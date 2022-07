Waar we in uitblinken moet gekoesterd worden

Binnenland

Nederland moet flink aan de bak om groene energiedoelen Europese Unie te halen

Het aandeel hernieuwbare energie moet in de Europese Unie naar ten minste 40 procent in 2030. De EU-klimaatministers zijn het eens geworden over deze torenhoge ambitie. Nederland moet flink aan de bak wil het in de buurt komen.