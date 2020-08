Man met bijl maisveld ingevlucht: grote zoekactie politie

De Brabantse politie zegt een melding binnen te hebben gekregen van ’een verdachte situatie’ waarbij iemand met een bijl werd bedreigd. Toen de politie ter plaatse kwam, ging de man ervandoor. Na een achtervolging liet de verdachte zijn auto op de Oirschotsedijk achter en vluchtte een maisveld in.

Agenten zijn massaal op de been en zoeken onder meer met speurhonden naar de man. Volgens een fotograaf ter plaatse zijn er zeker vijftien politieauto’s uitgetrokken. Ook is er helikopterassistentie. Ze zoeken met name rondom het veld naar de verdachte.

Een berger heeft de Mercedes waar de man in reed afgesleept.

