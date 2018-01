Turkije: ruim 100 doelen Koerden getroffen

De Turkse luchtaanvallen op het Syrische regio Afrin hebben aan negen mensen het leven gekost. Volgens Syrisch-Koerdische milities van de Volksbeschermingseenheden (YPG) waren de slachtoffers zes burgers en drie strijders.

’Terroristen’

Het Turkse leger liet in het midden of alle getroffen doelen in Afrin liggen. Die regio is in handen van Syrisch-Koerdische milities die zich Volksbeschermingseenheden (YPG) noemen. De Syrisch-Koerdische milities zijn bondgenoten van de VS. Ankara ziet de YPG als een verlengstuk van de terroristische PKK (Koerdische Arbeiderspartij).

Volgens de YPG heeft Turkije met de luchtaanvallen districten getroffen waar burgers wonen. „We hebben geen andere keuze dan verzet bieden tegen de agressie”, lieten de YPG in een verklaring weten.