Doden door brand in hotel Praag

Ongeveer veertig mensen zijn gewond geraakt. De brandweer sloeg groot alarm en zette onder andere drie ladderwagens in. Diverse hotelgasten moesten door de hulpdiensten worden gereanimeerd, waarschijnlijk omdat zij rook hadden ingeademd. Volgens lokale media verspreidde de rook zich razendsnel via de luchtverversing.

Het zou gaan om viersterrenhotel Eurostars David, dat gevestigd is in een historisch gebouw uit 1884. Het hotel ligt op een steenworp van de oever van de rivier de Moldau.

Brandweermannen zoeken op het moment naar mensen die zich mogelijk nog in het hotel bevinden.

Veel rookontwikkeling

Volgens Robert van den Berg, die met zijn gezin in Praag woont, is het een ‘tragedie voor deze mooie stad’. ,,Er was gruwelijk veel rookontwikkeling”, vertelt hij. ,,En naast de twee doden en de drie zwaargewonden zijn er ook diverse brandweermannen gewond geraakt.” Volgens Van den Berg ligt het hotel in een erg druk gedeelte van de stad. ,,De slachtoffers zijn met name buitenlanders en er zijn zo’n veertig mensen afgevoerd. Diverse bekende hotels zitten in dit gedeelte van de stad.”