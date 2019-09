Tweelingbroers ontkennen moord op neef

Voor de rechtbank in Rotterdam schoven de 28-jarige broers donderdag de schuld af op hun zwager John. Hij zou tegen hun hebben gezegd dat hij Stuart op zijn hoofd had geslagen en daarna in het water had gedumpt.

Deze John heeft echter verklaard dat de broers destijds tegenover hem opbiechtten dat ze Stuart ombrachten. Dat zou zijn gebeurd na een uit de hand gelopen ruzie in een woning aan de Schieweg. Melvin verbleef vaak op dat adres, waar hun stiefmoeder Carla, haar dochter en John woonde.

De broers waren jarenlang zoek voor justitie.

Bekijk ook: Verdachte moordzaak Stuart Markiet opgepakt

LIVE – Verslaggever Sebastian Schramm is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).