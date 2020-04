LIVE | Duitse deelstaat Saksen verplicht mond- en neusbedekking

Bekijk hier het liveblog van donderdag 16 april.

Saksen voert als eerste deelstaat in Duitsland een gedeeltelijke plicht voor het dragen van mondkapjes in. Mensen moeten mond- en neusbedekking hebben in het openbaar vervoer binnen de deelstaat en in winkels.

Minister-president Michael Kretschmer van de deelstaat in het oosten van Duitsland maakte dat vrijdag bekend na een zitting van zijn kabinet. Het hoeven geen dure mondkapjes te zijn, het gezicht mag ook worden bedekt met bijvoorbeeld een sjaal.

