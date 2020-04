LIVE | Trump: dodental China nog veel hoger

Bekijk hier het liveblog van donderdag 16 april.

De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat het dodental in China door het coronavirus vele malen hoger ligt dan nu wordt beweerd. Dat zegt hij op Twitter.

Zelfs na het hogere dodental dat China vrijdag openbaar maakte, gelooft Trump het land nog niet. China heeft 4632 doden gemeld, 1290 werden vrijdag gemeld na een telfout. „Het is veel hoger dan dat en veel hoger dan het dodental in de Verenigde Staten. Het zit er niet eens in de buurt.” In de Verenigde Staten zijn zeker 35.000 bevestigde doden gevallen.

