LIVE | Trump wil geleidelijke heropening economie VS

Amerika gaat geleidelijk de economie weer opstarten. De afzonderlijke staten mogen zelf bepalen wanneer ze opengaan. Dat maakte president Trump bekend in een persconferentie. Het Witte Huis heeft een richtlijn gegeven met adviezen en zal de staten ondersteunen. Volgens president Trump kunnen de eerste staten meteen al open, als ze dat zouden willen.

Trump benadrukte dat er eensgezindheid is over de beslissing. „Ons team van experts is het er over eens dat we aan de volgende fase van onze strijd kunnen beginnen. We noemen het ’opening America up again’”, een variant op de campagneslogan van de president, Make America Great Again.

Amerika kiest hiermee voor een geleidelijke opening. Trump stelde dat de snelheid waarmee de boel van het slot kan zal verschillen per staat, omdat er nu eenmaal grote verschillen zijn. Een staat als New York is hard geraakt, en zal dus veel later open kunnen dan staten waar minder coronabesmettingen zijn.

Volgens Trump zouden 29 staten relatief snel weer open kunnen. Verschillende staten zouden zelfs vandaag alweer open kunnen. Hij wilde niet zeggen welke staten dat waren, maar zei dat hij het had besproken met de betreffende gouverneurs. „Sommige staten staan er heel goed voor.”

Het Witte Huis heeft richtlijnen gegeven om de staten te helpen in hun keuze. Dat is een heel andere benadering dan begin deze week. Maandag zei Trump nog dat hij in zijn eentje kon besluiten of de Amerikaanse economie weer open kon. Daar waren de gouverneurs het niet mee eens.

Voordat de staten aan afbouwen kunnen beginnen, moeten ze aan voorwaarden voldoen. Zo moeten ziekenhuizen zonder noodmaatregelen al hun patiënten kunnen behandelen, en moet er genoeg beschermende kleding en testkits voor ziekenpersoneel zijn.

Experts wijzen erop dat er veel getest zal moeten worden om op tijd te kunnen signaleren of het virus weer de kop opsteekt. De verantwoordelijkheid voor het testen blijft wat Trump betreft bij de staten liggen. Verschillende gouverneurs zijn daar kritisch op. Hoewel de testcapaciteit is toegenomen de afgelopen weken, zijn er nog steeds tekorten.

Volgens de richtlijnen kunnen de staten in drie stappen weer opengaan. Er moet minstens 14 dagen een neergaande lijn in besmettingen zijn voordat aan de volgende fase kan worden begonnen. Maar staten mogen verder zelf het tempo bepalen.

In fase 1 zijn bijeenkomsten van meer dan 10 mensen verboden, moet er afstand gehouden worden, en thuisgewerkt worden. Restaurants mogen open onder voorwaarden. Scholen en bars blijven dicht. Kwetsbaren blijven thuis.

In fase 2 worden bijeenkomsten tot 50 personen weer mogelijk. Scholen mogen weer open, niet-essentieel reizen mag weer en bars mogen onder voorwaarden open. Thuiswerken wordt nog wel aangemoedigd.

In fase drie mogen ook kwetsbare mensen weer naar buiten en wordt het weer mogelijk om ziekenhuizen en verzorgingstehuizen te bezoeken.

Trump dringt er langer op aan dat de economie weer snel opgestart moet worden. De Amerikaanse economie werd hard geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. In een maand tijd werden er 22 miljoen mensen werkloos.

