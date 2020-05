Elf jaar cel Duitse logopedist om misbruik jonge kinderen met beperking

Het misbruik duurde jaren en vond op twee locaties in Würzburg plaats. De slachtoffers waren tussen de 2 en 6 jaar oud. De dader filmde al het misbruik en zette de beelden op het darkweb. In meer dan zestig gevallen ging het om zwaar seksueel misbruik. In de woning van de man zijn meer dan 23.000 video’s en foto’s van misbruik gevonden. Het is volgens de rechters een van de ergste misbruikzaken ooit in de deelstaat Beieren.

De zaak vond grotendeels plaats achter gesloten deuren, vanwege de privacy van de slachtoffers. De advocaten van de logopedist hadden om negen jaar gevangenisstraf gevraagd.

Een psychiater die de man heeft onderzocht, heeft gezegd dat de logopedist in therapie moet, maar dat hij niet ontoerekeningsvatbaar is.