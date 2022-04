Meerdere gewonden na rellen bij al-Aqsa-moskee Jeruzalem

Getuigen melden dat er door demonstranten met stenen werd gegooid. Er zijn onbevestigde berichten van het Palestijnse persbureau SAFA dat de politie traangas inzette en met rubberen kogels schoot.

Vorig jaar was de moskee het toneel van verschillende rellen die begonnen naar aanleiding van de uitzetting van Arabieren uit hun woningen in een wijk in Oost-Jeruzalem.

De veiligheidssituatie in Israël is de laatste tijd erg gespannen na vier aanvallen van Palestijnen waarbij in de afgelopen twee weken veertien Israëliërs omkwamen. Israël vreest dat het geweld tijdens de vastenmaand ramadan verder oplaait.