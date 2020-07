Dragen mondkapje wordt verplicht op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam

In Amsterdam gaat het om vijf locaties, waaronder de Wallen en de Kalverstraat. De maatregel gaat op woensdag 5 augustus in en geldt voor iedereen vanaf dertien jaar en ouder. Amsterdam start snel met verschillende vormen van communicatie gericht op bewoners, ondernemers en bezoekers. Vanaf dinsdag worden borden geplaatst in de aangewezen gebieden en voorzien we de winkeliers van postermateriaal.

Het dragen van een niet-medisch mondkapje, zowel op straat als in winkels, is volgens de veiligheidsregio nodig op plekken waar het krap en druk is en waar andere maatregelen onvoldoende werken of leiden tot ongewenste economische effecten. Ook op de Nieuwendijk en de markten in de Albert Cuypstraat en Plein ’40-’45 moeten bezoekers een mondkapje gaan dragen.

In Rotterdam gaat het om winkelgebieden zoals de Lijnbaan, Meent, Nieuwe Binnenwegplein en Coolsingel in het centrum van Rotterdam. Ook op de markten op het Visserijplein, Afrikaanderplein en de Binnenrotte en in de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein moeten niet medische mondkapjes worden gedragen. De Veiligheidsregio zegt het te onderzoeken voor overdekte winkelcentra Keizerswaard en Binnenhof. De maatregel geldt van 06:00 tot en met 22:00 uur. Op de markten geldt het alleen op marktdagen.

Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete. De hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.

Geen nationale verplichting

Woensdag werd nog duidelijk dat het kabinet geen nationale mondkapplicht wil. Het kabinet gaf de voorzitters van de veiligheidsregio’s wel de ruimte om aanvullende maatregelen te nemen om via beïnvloeding van gedrag de drukte van toeristenstromen, dagjesmensen en jongeren te beperken. Het gaat om situaties waarbij de huidige regels en maatregelen onder druk staan.

De veiligheidsregio’s zien vooralsnog geen reden de mondkapjesverplichting in te voeren bij inrichtingen waarvoor al landelijke maatregelen gelden, zoals sportscholen, horeca en musea. In deze inrichtingen is sprake van placering en een grote mate van regulering (reserveren, doseren, begeleiden). „Het verplicht stellen van het mondkapje komt bovenop de maatregelen die Amsterdam al neemt op drukke plekken, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer, het doseren van de toegang op de drukste momenten en de tijdelijke afsluiting van straten. Voor de hele Veiligheidsregio geldt nog altijd dat de 1,5 meter nageleefd moet worden. Hier wordt ook nog steeds op gehandhaafd. Ook ondernemers hebben een verantwoordelijkheid in de naleving van deze regels.”