Sjarapova bezwijkt onder Duitse druk

Maria Sjarapova kreeg haar spel niet op de rit tegen de Duitse Angelique Kerber. Ⓒ REUTERS

MELBOURNE - Ze is terug aan het front, maar de grote vraag is of ze ook terug zal keren tussen de groten der aarde. Maria Sjarapova, dertig jaar oud inmiddels, kreeg in de derde ronde van de Australian Open een ongenadig pak slaag van de Duitse Angelique Kerber: 6-1, 6-3.