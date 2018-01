’Mishandelde man’ filmde stiekem meisjes in de McDonald’s

„Vrijdagmiddagborrel! Je kent het wel... leuk!, schreef de man op Facebook. „Fout een burgertje pakken... aan de kassa... ’vieze nicht, vuile homo, jij mag volgens Allah niet leven’. Ik heb dit vervolgens gefilmd, en werd in elkaar geslagen en opgepakt! Uren in de cel gezeten!”

Op een bijgevoegde foto was te zien dat de man een blauw oog had; het bericht werd al snel massaal gedeeld.

De politie vertelt hoe het daadwerkelijk zit: „Vrijdagavond kwam rond 21.00 uur een melding dat een man voor overlast zorgde in de McDonald’s. Hij zou stiekem meisjes filmen en is vervolgens de zaak uitgezet. Buiten op straat troffen agenten hem aan.”

De agenten konden geen normaal gesprek voeren met de man die provocerende teksten naar voorbijgangers schreeuwde. „Na een aantal waarschuwingen stopte dit niet en hielden agenten hem aan voor openbare dronkenschap.”

Filmen en inzoomen

„Op het politiebureau bekeken agenten met de man het filmpje op zijn telefoon. Daarop was te zien hoe hij twee vrouwen die voor hem in de rij stonden filmde en op hen inzoomde”, aldus de politie Hilversum.

Omdat onduidelijk is hoe hij aan zijn blauwe oog en ’kapotte tanden’ komt, en de man aangaf te zijn geslagen in de McDonald’s, worden de camerabeelden alsnog bekeken. De man is met een proces verbaal voor openbare dronkenschap naar huis gestuurd.