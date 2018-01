Rechterhand leider Al-Qaeda Maghreb gedood

Tunesië heeft sinds 2015 de strijd tegen terroristen in het land opgevoerd. Ⓒ Nicolas Fauqué/Corbis

TUNIS - De veiligheidsdiensten in Tunesië hebben een hooggeplaatst lid van Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb (AQIM) gedood. De Algerijn Bilel Kobi was volgens een regeringsfunctionaris de rechterhand van Abu Musab Abdel Wadoud, de leider van de Noord-Afrikaanse tak van het terreurnetwerk. Hij werd tijdens een hinderlaag bij de grens met Algerije neergeschoten.